Financial Times впервые возглавит женщина

Главным редактором Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.

Издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Должность главного редактора займет Рула Халаф, с 2016 года она является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, ставшего для нее наставником, говорится в сообщении.