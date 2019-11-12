Financial Times впервые возглавит женщина

Главным редактором Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.
Издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".
О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.
Должность главного редактора займет Рула Халаф, с 2016 года она является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, ставшего для нее наставником, говорится в сообщении.
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