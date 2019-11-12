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Дальнее зарубежье 12.11.2019 20:05

Financial Times впервые возглавит женщина

Главным редактором Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.

Издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Должность главного редактора займет Рула Халаф, с 2016 года она является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, ставшего для нее наставником, говорится в сообщении.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, FT, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]