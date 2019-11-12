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Дальнее зарубежье 12.11.2019 20:17

Фон дер Ляйен повторно предложила Великобритании выдвинуть своего кандидата в члены Еврокомиссии

Избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вновь напомнила Лондону, что Великобритания, пока остающаяся в ЕС, должна предложить свою кандидатуру еврокомиссара, сообщила официальный представитель новой исполнительной коллегии Евросоюза Дана Спинант.

"Я могу вам сказать, что до сих пор британское правительство не ответило на письмо избранного председателя, предлагающее назвать имя или несколько имен для назначения на пост европейского комиссара, предназначенный Соединенному Королевству", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Она продолжила: "Это причина, по которой избранный председатель направила сегодня утром другое письмо британскому правительству, напоминая ему его обязательства в рамках договора (о Евросоюзе - ИФ), а также обязательства в связи с продлением действия статьи 50 договора, что подразумевает предложение имени кандидата на пост комиссара".

Спинант отметила, что контрольный срок приближается быстро, и в Брюсселе надеются получить ответ на второе письмо до конца текущей недели.

В ответ на дополнительный вопрос представитель будущей ЕК объяснила, что письмо "напоминает британскому правительству его известные по договору юридические обязательства, а также обязательства, которые британское правительство взяло на Европейском совете при продлении действия статьи 50".

В связи с этим фон дер Ляйен указала в письме, что в Брюсселе ожидают имя (кандидата в еврокомиссары - ИФ) от Соединенного Королевства в скором времени, потому что срок утверждения новой Еврокомиссии в Европейском парламенте приближается.

Пресс-секретарь отказалась отвечать на вопрос о том, что произойдет, если Лондон оставит без ответа и второе письмо фон дер Ляйен. Она расценила его как спекуляцию.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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