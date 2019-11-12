Белоруссия готова потерпеть со вступлением в Совет Европы - Лукашенко

Белоруссия не против того, чтобы ее приняли в Совет Европы, но вместе с тем готова подождать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во вторник в ходе первого визита в Австрию
"Если вы нас примете, мы будем благодарны. Если нет - мы потерпим", - сказал Лукашенко.
Белорусского лидера принял президент Австрии Александр ван дер Беллен. В течение дня ожидается встреча Лукашенко с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и неформальный ужин с лидером Австрийской народной партии (АНП), бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
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