Белоруссия готова потерпеть со вступлением в Совет Европы - Лукашенко

Белоруссия не против того, чтобы ее приняли в Совет Европы, но вместе с тем готова подождать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во вторник в ходе первого визита в Австрию

"Если вы нас примете, мы будем благодарны. Если нет - мы потерпим", - сказал Лукашенко.

Белорусского лидера принял президент Австрии Александр ван дер Беллен. В течение дня ожидается встреча Лукашенко с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и неформальный ужин с лидером Австрийской народной партии (АНП), бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем.