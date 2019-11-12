Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8757 RUR   0.0266 GBR   2.1864 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.86 -0.38 Brent 62.18 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.11.2019 20:35

Белоруссия готова потерпеть со вступлением в Совет Европы - Лукашенко

Белоруссия не против того, чтобы ее приняли в Совет Европы, но вместе с тем готова подождать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во вторник в ходе первого визита в Австрию

"Если вы нас примете, мы будем благодарны. Если нет - мы потерпим", - сказал Лукашенко.

Белорусского лидера принял президент Австрии Александр ван дер Беллен. В течение дня ожидается встреча Лукашенко с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и неформальный ужин с лидером Австрийской народной партии (АНП), бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СЕ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию Федеральный канцлер Австрии пригласил Лукашенко в Вену с визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]