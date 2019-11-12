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Дальнее зарубежье 12.11.2019 21:03

Социалисты и левые в Испании объявляют о возможности формирования коалиционного правительства

Испанские социалисты и левое объединение "Подемос" смогут сформировать коалиционное правительство, сообщил во вторник представитель входящей в "Подемос" испанской партии "Объединенные левые" Альберто Гарсон.

"Мы достигли соглашения о формировании коалиционного правительства между объединением "Подемос" и Испанской социалистической рабочей партией. Сегодня день триумфа. Спасибо всем, кто поддерживал нашу борьбу, благодаря которой мы смогли попасть сюда (в парламент). Мы продемонстрировали, что это возможно", - написал он в своем Твиттере.

На внеочередных всеобщих выборах, вторых за этот год, в лидеры вышли социалисты, но они вновь не набрали количества голосов, необходимого для формирования однопартийного правительства. В прошлом переговоры о создании коалиции с "Подемос" заканчивались безрезультатно.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОАЛИЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]