Социалисты и левые в Испании объявляют о возможности формирования коалиционного правительства

Испанские социалисты и левое объединение "Подемос" смогут сформировать коалиционное правительство, сообщил во вторник представитель входящей в "Подемос" испанской партии "Объединенные левые" Альберто Гарсон.

"Мы достигли соглашения о формировании коалиционного правительства между объединением "Подемос" и Испанской социалистической рабочей партией. Сегодня день триумфа. Спасибо всем, кто поддерживал нашу борьбу, благодаря которой мы смогли попасть сюда (в парламент). Мы продемонстрировали, что это возможно", - написал он в своем Твиттере.

На внеочередных всеобщих выборах, вторых за этот год, в лидеры вышли социалисты, но они вновь не набрали количества голосов, необходимого для формирования однопартийного правительства. В прошлом переговоры о создании коалиции с "Подемос" заканчивались безрезультатно.