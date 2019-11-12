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Дальнее зарубежье 12.11.2019 17:40

В коалиции по борьбе против ИГ призывают решать на международном уровне проблему захваченных в плен террористов

Вопрос о дальнейшей судьбе захваченных в плен террористов из ИГ следует решать не отдельным государствам, а на международном уровне, заявил представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе против этой группировки Майлз Каггинс.

По сообщению курдских СМИ, во время совместной пресс-конференции он с представителем Сирийских демократических сил Мустафой Бали он подчеркнул, что именно мировое сообщество должно взять на себя решение всех вопросов, связанных с удерживаемыми в плену игиловцами.

Эта тема стала особенно актуальной на этой неделе - после начала в Турции процесса выдворения со своей территории захваченных в плен иностранцев, которые в свое время присоединились к ИГ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]