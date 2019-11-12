В коалиции по борьбе против ИГ призывают решать на международном уровне проблему захваченных в плен террористов

Вопрос о дальнейшей судьбе захваченных в плен террористов из ИГ следует решать не отдельным государствам, а на международном уровне, заявил представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе против этой группировки Майлз Каггинс.
По сообщению курдских СМИ, во время совместной пресс-конференции он с представителем Сирийских демократических сил Мустафой Бали он подчеркнул, что именно мировое сообщество должно взять на себя решение всех вопросов, связанных с удерживаемыми в плену игиловцами.
Эта тема стала особенно актуальной на этой неделе - после начала в Турции процесса выдворения со своей территории захваченных в плен иностранцев, которые в свое время присоединились к ИГ.
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