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СНГ 12.11.2019 21:19

Новое правительство Молдовы будет сформировано в ближайшее время, уверен президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон верит, что удастся быстро создать новое правительство республики.

Он заявил об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной отставке кабинета министров во главе с Майей Санду.

"Мы должны выяснить, чего хочет блок ACUM - готовы ли они быстро создавать новое правительство с Партией социалистов. Если нет, то мы найдем решение. Президент возьмет инициативу на себя и выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Это будет правительство технократов, специалистов, которые добьются успехов. Это не будет правительство, занимающееся политическими заявлениями", - сказал Додон.

Отвечая на вопрос о кандидатуре советника президента, бывшего министра финансов Иона Кику, которого СМИ прочат на пост главы правительства, президент сказал, что у него еще нет кандидата, но "это решаемая проблема".

Отвечая на вопрос о том, что внешние партнеры возобновили финансирование для правительства Майи Санду, но для другого кабмина не будет внешнего финансирования, он заявил, что "финансирование выделяется не для Додона или Санду".

"Я общаюсь с внешними партнерами, мы видели заявление Европейского союза. Они поддерживают не конкретных политиков или правительства - они готовы поддержать тех, кто внедряет реформы. И я уверяю вас, что новое правительство будет внедрять реформы, результаты которых будут ощутимы для людей. Мы должны признать честно, что на протяжении пяти месяцев правительства таких результатов не было", - подчеркнул Додон.

Как сообщалось, во вторник правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку. За это проголосовало 63 депутата от Партии социалистов (36 депутатов) и Демократической партии (27) (из 101 депутата).

Депутаты от блока ACUM голосовали против, остальные - воздержались.

Таким образом, в Молдавии возник новый политический кризис, так как распалось и парламентское большинство. Оно было создано в июне из депутатов пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM, благодаря совместным усилиям России, США и Евросоюза.

Согласно законодательству, после отставки правительства начинаются переговоры парламентских фракций по созданию парламентского большинства. После консультаций с парламентскими фракциями, в течение 45 дней, президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра.

Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия новому правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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