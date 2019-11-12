Рухани пригласил Токаева нанести в 2020 году визит в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2020 году совершит официальный визит в Иран.

"Принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который проинформировал о позиции своей страны по глобальной повестке дня, включая ядерное разоружение. Министр передал личное послание президента Хасана Рухани с приглашением совершить официальный визит в Иран в 2020 году", - написал Токаев в твиттере.

Ранее во вторник пресс-служба президента Казахстана сообщала, что на встрече с главой МИД Ирана Токаев пригласил Рухани в Нур-Султан.

"Приветствуя иранского дипломата, глава государства напомнил о плодотворной встрече с президентом Хасаном Рухани "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время", - говорилось в сообщении пресс-службы казахстанского президента.