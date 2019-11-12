Рухани пригласил Токаева нанести в 2020 году визит в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2020 году совершит официальный визит в Иран.
"Принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который проинформировал о позиции своей страны по глобальной повестке дня, включая ядерное разоружение. Министр передал личное послание президента Хасана Рухани с приглашением совершить официальный визит в Иран в 2020 году", - написал Токаев в твиттере.
Ранее во вторник пресс-служба президента Казахстана сообщала, что на встрече с главой МИД Ирана Токаев пригласил Рухани в Нур-Султан.
"Приветствуя иранского дипломата, глава государства напомнил о плодотворной встрече с президентом Хасаном Рухани "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время", - говорилось в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
Конкретного документа по урегулированию конфликта вокруг Карабаха нет на столе переговоров - МИД Армении
Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономики ОАЭ
Президент Алиев: В будущем я не жду никаких серьезных проблем для Азербайджана
ADNOC и китайская Rongsheng Petrochemical хотят сотрудничать в нефтепереработке и поставках СПГ
Американские производители нефти и газа готовятся сокращать добычу
Азербайджан инвестировал $350 млн в экономику ОАЭ - Джаббаров
Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию
Власти Азербайджана в 2020г направят $144 млн на ипотеку и строительство соцжилья - Шарифов
Минздрав направит 9,6 млн манатов на капремонт роддома в Баку
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Зардабского района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли