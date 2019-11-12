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Регион 12.11.2019 21:31

Рухани пригласил Токаева нанести в 2020 году визит в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2020 году совершит официальный визит в Иран.

"Принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который проинформировал о позиции своей страны по глобальной повестке дня, включая ядерное разоружение. Министр передал личное послание президента Хасана Рухани с приглашением совершить официальный визит в Иран в 2020 году", - написал Токаев в твиттере.

Ранее во вторник пресс-служба президента Казахстана сообщала, что на встрече с главой МИД Ирана Токаев пригласил Рухани в Нур-Султан.

"Приветствуя иранского дипломата, глава государства напомнил о плодотворной встрече с президентом Хасаном Рухани "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время", - говорилось в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]