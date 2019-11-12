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Внешняя политика 12.11.2019 18:22

Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономики ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку министра экономики ОАЭ Султана бин Саида аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori), сообщает сайт главы государства.

Аль Мансури прибыл в Баку для участия в 7-ом заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ, которое пройдет 13 ноября.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОАЭ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]