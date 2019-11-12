Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономики ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку министра экономики ОАЭ Султана бин Саида аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori), сообщает сайт главы государства.

Аль Мансури прибыл в Баку для участия в 7-ом заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ, которое пройдет 13 ноября.

А.Азизов