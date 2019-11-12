Конкретного документа по урегулированию конфликта вокруг Карабаха нет на столе переговоров - МИД Армении

Ереван и Баку не ведут переговоры по конкретному документу по урегулированию карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Мирный процесс продолжается без суматохи. Хочу подтвердить, что стороны на данный момент не ведут переговоры по какому-либо конкретному документу", - сказала Нагдалян армянской службе радиостанции "Свобода".

Она также отметила, что не желает комментировать "воодушевленность или оптимизм главы МИД Азербайджана в связи с мирным процессом".