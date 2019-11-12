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Карабахский конфликт 12.11.2019 18:26

Конкретного документа по урегулированию конфликта вокруг Карабаха нет на столе переговоров - МИД Армении

Ереван и Баку не ведут переговоры по конкретному документу по урегулированию карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Мирный процесс продолжается без суматохи. Хочу подтвердить, что стороны на данный момент не ведут переговоры по какому-либо конкретному документу", - сказала Нагдалян армянской службе радиостанции "Свобода".

Она также отметила, что не желает комментировать "воодушевленность или оптимизм главы МИД Азербайджана в связи с мирным процессом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]