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Бизнес и законодательство 12.11.2019 19:26

Азербайджан и ОАЭ примут решения для интенсификации связей – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку на встрече с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саидом аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori) выразил уверенность в интенсификации двухсторонних связей.

«Имеются положительные результаты в товарообороте. Кроме этого, есть рост взаимного турпотока», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации на сайте главы государства.

Президент выразил уверенность, что в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ будут приняты шаги для интенсификации сотрудничества в традиционных сферах.

«Мы привержены экономическим отношениям между ОАЭ и Азербайджаном», - сказал аль Мансури.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере транспорта и других направлениях», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]