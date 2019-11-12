Азербайджан и ОАЭ примут решения для интенсификации связей – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку на встрече с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саидом аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori) выразил уверенность в интенсификации двухсторонних связей.

«Имеются положительные результаты в товарообороте. Кроме этого, есть рост взаимного турпотока», - сказал Алиев, слова которого приводятся в информации на сайте главы государства.

Президент выразил уверенность, что в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ будут приняты шаги для интенсификации сотрудничества в традиционных сферах.

«Мы привержены экономическим отношениям между ОАЭ и Азербайджаном», - сказал аль Мансури.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере транспорта и других направлениях», - подчеркивается в информации.

А.Азизов