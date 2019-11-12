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Транспорт и связь 12.11.2019 19:45

Гендиректор IATA посетит Азербайджан в 2020 году

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк посетит Азербайджан в 2020 году.

«В 2020 году Баку станет местом проведения одной из самых значимых международных конференций IATA, посвященной безопасности полетов и летной эксплуатации – Safety and Flight Ops Conference. Ожидается, что столицу Азербайджана посетят генеральный секретарь ICAO Фан Лю и генеральный директор IATA Александр де Жюньяк», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«AZAL, будучи полноправным членом ассоциации IATA, тесно сотрудничает с этой международной организацией во всех сферах авиации и, в первую очередь, в области обеспечения безопасности пассажироперевозок. Применение современных технологий является залогом успеха в этом ключевом вопросе», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров на встрече в Баку с директором отдела по безопасности полетов в Европе IATA Джанкарло Буоно (Giancarlo Buono).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: IATA, ГЕНДИРЕКТОР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]