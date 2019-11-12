Гендиректор IATA посетит Азербайджан в 2020 году

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк посетит Азербайджан в 2020 году.
«В 2020 году Баку станет местом проведения одной из самых значимых международных конференций IATA, посвященной безопасности полетов и летной эксплуатации – Safety and Flight Ops Conference. Ожидается, что столицу Азербайджана посетят генеральный секретарь ICAO Фан Лю и генеральный директор IATA Александр де Жюньяк», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
«AZAL, будучи полноправным членом ассоциации IATA, тесно сотрудничает с этой международной организацией во всех сферах авиации и, в первую очередь, в области обеспечения безопасности пассажироперевозок. Применение современных технологий является залогом успеха в этом ключевом вопросе», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров на встрече в Баку с директором отдела по безопасности полетов в Европе IATA Джанкарло Буоно (Giancarlo Buono).
А.Азизов
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