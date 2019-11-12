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Бизнес и законодательство 12.11.2019 19:49

Азербайджан инвестировал $350 млн в экономику ОАЭ - Джаббаров

Инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются $350 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В настоящее время в Азербайджане работают 340 компаний из ОАЭ. До сегодняшнего дня ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана $2,2 млрд, из которых $900 млн были вложены в ненефтяной сектор. В свою очередь, Азербайджан вложил $350 млн в экономику ОАЭ", - заявил Джаббаров во вторник на IV Торговом меджлисе между Азербайджаном и ОАЭ в Баку.

В свою очередь, посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Губейси отметил важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

«ОАЭ могут стать для азербайджанских компаний хабом для экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Африки. В свою очередь, Азербайджан может стать аналогичным центром для арабских компаний, желающих выйти на рынок Кавказа", - подчеркнул Аль Губейси.

А.Мамедов

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Тэги: ОАЭ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]