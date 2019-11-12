Азербайджан инвестировал $350 млн в экономику ОАЭ - Джаббаров

Инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются $350 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В настоящее время в Азербайджане работают 340 компаний из ОАЭ. До сегодняшнего дня ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана $2,2 млрд, из которых $900 млн были вложены в ненефтяной сектор. В свою очередь, Азербайджан вложил $350 млн в экономику ОАЭ", - заявил Джаббаров во вторник на IV Торговом меджлисе между Азербайджаном и ОАЭ в Баку.

В свою очередь, посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Губейси отметил важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

«ОАЭ могут стать для азербайджанских компаний хабом для экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Африки. В свою очередь, Азербайджан может стать аналогичным центром для арабских компаний, желающих выйти на рынок Кавказа", - подчеркнул Аль Губейси.

А.Мамедов