Азербайджан инвестировал $350 млн в экономику ОАЭ - Джаббаров

Инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются $350 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В настоящее время в Азербайджане работают 340 компаний из ОАЭ. До сегодняшнего дня ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана $2,2 млрд, из которых $900 млн были вложены в ненефтяной сектор. В свою очередь, Азербайджан вложил $350 млн в экономику ОАЭ", - заявил Джаббаров во вторник на IV Торговом меджлисе между Азербайджаном и ОАЭ в Баку.
В свою очередь, посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Губейси отметил важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами.
«ОАЭ могут стать для азербайджанских компаний хабом для экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Африки. В свою очередь, Азербайджан может стать аналогичным центром для арабских компаний, желающих выйти на рынок Кавказа", - подчеркнул Аль Губейси.
А.Мамедов
Конкретного документа по урегулированию конфликта вокруг Карабаха нет на столе переговоров - МИД Армении
Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономики ОАЭ
Президент Алиев: В будущем я не жду никаких серьезных проблем для Азербайджана
Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию
Власти Азербайджана в 2020г направят $144 млн на ипотеку и строительство соцжилья - Шарифов
Минздрав направит 9,6 млн манатов на капремонт роддома в Баку
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Зардабского района Азербайджана
Рухани пригласил Токаева нанести в 2020 году визит в Иран
Новое правительство Молдовы будет сформировано в ближайшее время, уверен президент Додон
Социалисты и левые в Испании объявляют о возможности формирования коалиционного правительства
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли