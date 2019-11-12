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Дальнее зарубежье 12.11.2019 22:24

Эво Моралес и его ближайшие соратники прибыли в Мексику

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес во вторник прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище, сообщают мексиканские СМИ.

Кроме него в самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Перед вылетом из Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - написал Моралес в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Эво Моралесу.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Твиттере.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье через 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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Тэги: МЕКСИКА, МОРАЛЕС, ПРИБЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]