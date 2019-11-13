Минск не хочет повторять ошибок Киева в стремлении сблизиться с ЕС - глава белорусского МИД

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что его страна не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с ЕС, настроена на развитие отношений во всех направлениях.

"Ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - сказал Макей в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте МИД Белоруссии.

По словам министра, Белоруссия хочет выстраивать равные отношения на всех направлениях, "возможно, несколько больше в отношении России".

"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - подчеркнул глава МИД.