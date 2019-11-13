Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8725 RUR   0.0265 GBR   2.1844 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.80 -0.06 Brent 62.06 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.11.2019 14:46

Минск не хочет повторять ошибок Киева в стремлении сблизиться с ЕС - глава белорусского МИД

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что его страна не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с ЕС, настроена на развитие отношений во всех направлениях.

"Ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - сказал Макей в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте МИД Белоруссии.

По словам министра, Белоруссия хочет выстраивать равные отношения на всех направлениях, "возможно, несколько больше в отношении России".

"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - подчеркнул глава МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Белоруссия против усиления военного присутствия США у своей границы - глава МИД Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске Глава МИД Белоруссии призвал Европу избегать новой "холодной войны" Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений Дипломаты РФ и Белоруссии обсудили обеспечение равных прав граждан двух стран, правовую базу по безвизовым поездкам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]