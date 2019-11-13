В Европарламенте обеспокоены политическим кризисом в Молдавии

В Европейском парламенте разочарованы отставкой правительства Молдавии. Многочисленные заявления по этому поводу передают в среду молдавские СМИ.

"Европейская народная партия (ЕРР) серьезно обеспокоена тем, что процесс реформы системы правосудия в Молдавии застопорился и, в конечном итоге, был заблокирован социалистами", - заявил лидер партии Жозеф Доль.

В заявлении, размещенном на сайте ЕРР, он отметил, что с "разочарованием и возмущением" воспринял объявление парламентом вотума недоверия правительству Майи Санду. По его словам, основой программы правления Санду было "создание независимой системы правосудия с независимым Генеральным прокурором, который поможет избавить Молдавию от коррупции и защитить верховенство закона".

"Граждане требовали и ожидали этих изменений в течение многих лет, и правительство Санду уже над этим работало", - заявил Доль, выразив сожаление, что "это было целью только правительства Санду, а не Партии социалистов (ПСРМ) и президента Додона".

По его словам, "теперь стало ясно, что их обязательства по реформе не были подлинными, и у них никогда не было намерения очистить систему или предоставить своим гражданам независимую и прозрачную юстицию".

"Это очередное социалистическое предательство граждан, страны и будущих поколений", - заявил Доль.

Он пообещал продолжить поддержку правоцентристских партий в РМ в их стремлении "стать сильным оппозиционным голосом для деполитизации молдавских институтов и демократизации страны".

"Смена власти не освобождает следующее правительство Молдавии от обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Напротив, сейчас, как никогда ранее, мы будем внимательно следить за развитием событий в стране, реформами, а также за соблюдением условий для любой настоящей или будущей финансовой поддержки", - подчеркнул Доль.

Сопредседатель комиссии Европарламента по развитию отношений с Молдавией, депутат Румынии Зигфрид Мурешан считает, что "вотум недоверия правительству Майи Санду - это "стоп-кран" для евроинтеграции Молдовы". Он заявил Национальному радио Молдавии, что "правительство Санду зарекомендовало себя доверенным партнером перед лицом руководства ЕС - все партнеры приветствовали ее действия и достижения в ходе этих пяти месяцев".

"Отставка правительства не на пользу гражданам Молдавии. Людям нужны реформы, которые обеспечат эффективную работу госучреждений, обеспечат процветание - это относится и к укреплению правового государства, и борьбе с коррупцией, и улучшению банковской системы, и привлечению инвестиций, и модернизации инфраструктуры. Все эти реформы начало правительство Санду и они должны быть продолжены", - считает евродепутат.

Он призвал "всех молдавских политиков проевропейского толка быстро найти решение, с тем, чтобы проевропейский путь Молдавии был продолжен".

Другой румынский евродепутат Еуджен Томак считает, что в связи со случившимся "Майя Санду станет новым президентом Молдавии".

"Майя Санду продемонстрировала политическое видение и поступила абсолютно правильно в кризисной ситуации. Она совершила сделку с дьяволом (президентом Игорем Додоном - "ИФ"), чтобы убрать с политического поля Плахотнюка, который держал Молдову в международной изоляции. Но пришло время для перезагрузки. Санду показала, что не согласится с реформами на условиях Додона, единственной целью которого является контроль над правосудием. Она готовится к избирательной кампании (президентских выборов - "ИФ") следующего года, чтобы в качестве лидера оппозиции сменить пророссийского президента Игоря Додона, который делает все, чтобы стать новым Плахотнюком", - заявил Томак.

Как сообщалось, во вторник правительство Молдавии во главе с премьер-министром Санду было отправлено в отставку. За это проголосовало 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии. Таким образом, в Молдавии возник новый политический кризис, так как распалось и парламентское большинство. Оно было создано в июне из депутатов пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM, благодаря совместным усилиям России, США и Евросоюза.