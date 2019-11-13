В Афганистане спустя полтора месяца после выборов президента вновь перенесли дату объявления итогов

В Афганистане вновь отложена дата объявления результатов, прошедших 28 сентября выборов президента, сообщает телеканал Tolo News, со ссылкой на члена Независимой избирательной комиссии (НИК) Оранга Зеба.

"Дата объявления предварительных итогов выборов будет отложена из-за появившихся разногласий по поводу подсчета голосов", - говорится в сообщении. Предварительные итоги выборов должны были объявить 14 ноября.

Глава НИК Хава Алам Нуристани сразу же после выборов обещала объявить предварительные результаты 19 октября, окончательные - 7 ноября. Позже эти даты были перенесены соответственно на 14 ноября и 6 декабря.

Нынешний перенос даты объявления итогов выборов третий по счету.

За пост президента на выборах 28 сентября боролись 15 кандидатов, в том числе и нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла. По свидетельству наблюдателей, выборы прошли при крайней низкой явке избирателей. По последним данным НИК, из почти 9 млн потенциальных избирателей, в голосовании принимали участие порядка 1,7 млн.