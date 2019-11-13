Белоруссия не отказывается от идеи отмены смертной казни, работает над изменением общественного мнения - МИД

Белоруссия в перспективе может отменить смертную казнь, но для этого нужно изменить общественное мнение по этому вопросу, считает министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями. Но в 1996 году более 82% граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение", - сказал Макей в интервью немецкой газете "Зюддойче Цайтунг".

Текст интервью опубликован на сайте МИД.

Министр также отметил, что Белоруссия готова работать над темой прав человека. "Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим", - добавил глава МИД.

Вместе с тем Макей констатировал, что у Белоруссии и ЕС разные представления о правах человека. "ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным", - пояснил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что отменить смертную казнь в республике можно только через референдум, однако в настоящее время такая возможность не рассматривается.

"Стоит ли этот вопрос (об отмене смертной казни - ИФ) сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит", - заявил Лукашенко журналистам во вторник в Вене.

По его словам, Минск периодически рассматривает инициативы ЕС, который предлагает отменить смертную казнь в Беларуси. "Мы к этому (к предложениям ЕС по отмене смертной казни в Беларуси - ИФ) безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме (в 1996 году - ИФ), не изменилось", - сказал Лукашенко.

Он констатировал, что ЕС от Белоруссии "уже требует отмены смертной казни". "Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, "дорожную карту" по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - отметил президент.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.