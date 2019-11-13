Экс-глава военной разведки Венесуэлы пропал в Испании после одобрения его экстрадиции в США

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщают испанские СМИ.
Сотрудники полиции уже несколько дней безуспешно ведут розыск мужчины.
Отмечается, что после решения суда в пятницу судебные приставы отправили в дом Карвахаля в Мадриде, однако не нашли его там.
В середине сентября суд в Испании ответил отказом на запрос об экстрадиции в США Карвахаля и решил отпустить его из-под стражи. Однако 8 ноября Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию прокуратуры и разрешила выдачу американской стороне экс-главы венесуэльской военной разведки.
Карвахаля арестовали в апреле 2019 года в Мадриде по запросу Вашингтона. Он обвинялся в преступлении, связанном с наркоторговлей.
Этот человек возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.
В 2014 году Карвахаль был назначен на должность консула на острове Аруба, расположенном на юге Карибского моря и являющемся субъектом федерации в составе Нидерландов. На этом острове спустя несколько месяцев его арестовали по запросу США также из-за обвинений, связанных с наркотиками, поскольку Нидерланды не признали его дипломатический статус.
В знак протеста против этого ареста президент Венесуэлы Николас Мадуро на несколько часов закрыл воздушное пространство для самолетов из Арубы и Кюрасао. Спустя несколько дней Карвахаля отпустили из-под стражи и позволили ему улететь на частном самолете в Венесуэлу, позволив ему тем самым избежать экстрадиции в США.
После того, как Карвахаль заявил о поддержке лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.
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