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Это интересно 13.11.2019 14:52

В Армавире закрасили памятную доску армянскому нацисту Нжде

Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, закрашена черной краской, заявил депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов.

«Вчера, 12ноября, истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легионаСС Гарегину Нжде», - сообщает информационное агентство «Красная Звезда».

Ранее депутат Виноградов неоднократно заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос.

«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?»— заявил Виноградов.

В 2017 году несколько неравнодушных жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную на территории города.

По результатам обращения были получены ответы, которые по существу вопроса ничего не решили. Требования заявителей не были удовлетворены.

Отметим, что в центре Еревана также установлен памятник Нжде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на октябрьском саммите СНГ в Ашхабаде осудил героизацию фашизма в Армении.

Алиев заявил, что власти Армении не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.

«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», - сказал Алиев.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», - заявил Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМАВИР, НЖДЕ, ДОСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]