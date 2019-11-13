В Армавире закрасили памятную доску армянскому нацисту Нжде

Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, закрашена черной краской, заявил депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов.
«Вчера, 12ноября, истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легионаСС Гарегину Нжде», - сообщает информационное агентство «Красная Звезда».
Ранее депутат Виноградов неоднократно заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос.
«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?»— заявил Виноградов.
В 2017 году несколько неравнодушных жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную на территории города.
По результатам обращения были получены ответы, которые по существу вопроса ничего не решили. Требования заявителей не были удовлетворены.
Отметим, что в центре Еревана также установлен памятник Нжде.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на октябрьском саммите СНГ в Ашхабаде осудил героизацию фашизма в Армении.
Алиев заявил, что власти Армении не демонтировали в Ереване памятник последователю нацистов Гарегину Нжде.
«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», - сказал Алиев.
Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.
«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», - заявил Алиев.
Б.Рустамбеков
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