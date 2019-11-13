ЕС и США встревожены политической обстановкой в Молдавии и беспокоятся за инвестиционный климат страны

Главы дипломатических миссий Евросоюза и США в Кишиневе Петер Михалко и Дерек Хоган выразили озабоченность отставкой правительства Молдавии под руководством Майи Санду, передает корреспондент "Интерфакса" с открытия инвестиционного форума "Moldova Business Week 2019" в Кишиневе.

Михалко отметил в своем выступлении, что "складывается тревожная ситуация, особенно в контексте инициатив правительства в области борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной системы и расследования банковских краж".

"Судебная система и правовое государство являются ключевыми элементами благоприятного предпринимательского климата. Помимо этого, деполитизация госинститутов и здоровая демократия останутся основными моментами, которые будут находиться в основе наших взаимоотношений и помощи любой власти. Принцип выполнения условий для внешней помощи Молдавии будет применяться ЕС постоянно, принимая во внимание только интересы граждан Молдовы", - подчеркнул он.

По словам дипломата, в данном контексте "исключительно важно, чтобы усилия властей Молдавии были направлены на построение устойчивой экономики, основанной на инвестициях в инфраструктуру, присоединении к европейскому пространству и здоровой окружающей среде".

В свою очередь посол США Хоган заявил, что, "несмотря на прискорбную отставку правительства под руководством Майи Санду, а также текущую политическую ситуацию, ключевые моменты во взаимоотношениях между двумя странами не изменились".

"США продолжат призывать народных избранников Молдавии прилагать больше усилий для обеспечения лучшего, более демократического и процветающего будущего для всех граждан. Молдаване заслуживают лидеров, которые сконцентрированы на благополучии страны, освобождении ее от коррупции, помешавшей Молдавии достичь потенциала. Мы продолжим поддерживать более прозрачный инвестиционный климат, учитывая критическую важность частного сектора в развитии", - сказал Хоган.

Он подчеркнул роль правительства в этом процессе, так как именно кабинет министров занимается "созданием инфраструктуры, поддерживает качественное образование и подготовку рабочей силы, а также сильную и независимую судебную систему, которая способна обеспечить справедливое решение споров".

Отвечая после форума на вопросы журналистов, американский посол назвал "теоретически возможной" новую коалицию между ПСРМ и правым ACUM, даже несмотря на вотум недоверия правительству Санду, который поддержали Демпартия и Партия социалистов.

Дипломат подтвердил, что утром встречался с президентом республики Игорем Додоном и выразил ему сожаление в связи с тем, что правительство было отправлено в отставку.

"Для США очень важно продолжение реформ, особенно в области юстиции, судебной системы. Я описал свое видение сотрудничества в этом направлении. Теперь предстоит понять, каким будет новое правительство. Пока рано давать комментарии, необходимо узнать состав нового кабмина, чтобы понять, как действовать далее. Но, так или иначе, для нас наиболее важно продолжение процесса реформ", - подчеркнул Хоган.

Во вторник правительство Молдавии во главе с Санду было отправлено в отставку. За это проголосовало 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии (из 101 депутата).

Парламентское большинство было создано в июне из депутатов пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM, благодаря совместным усилиям России, США и Евросоюза. В среду Додон начал консультации с парламентскими фракциями по вопросу создания новой правящей коалиции и выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра.