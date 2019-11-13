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13.11.2019 15:05

Пресс-релиз

19 ноября 2019 года в Центре творчества студентов Национальной Академии Авиации Азербайджана при поддержке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоится круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога, одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Алексеевича Чаплыгина.
Начало в 11.00 часов.
Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Заместитель руководителя
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике А.И. Каламин

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]