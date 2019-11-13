Пресс-релиз

19 ноября 2019 года в Центре творчества студентов Национальной Академии Авиации Азербайджана при поддержке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоится круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога, одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Алексеевича Чаплыгина.

Начало в 11.00 часов.

Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Заместитель руководителя

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике А.И. Каламин