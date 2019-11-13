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Бизнес и законодательство 13.11.2019 15:08

ЦБ Азербайджана отмечает рост товарного импорта в январе-сентябре на 31,3% в связи с закупками золота Госнефтефондом

Товарный импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года увеличился на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За 9 месяцев 2019 года товарный импорт в Азербайджан увеличился на 31,3%. В том числе по госсектору рост товарного импорта составил в 2,3 раза – до 3,7 млрд манатов, по частному сектору – на 2,3% - до 6 млрд манатов", - отметили в ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что рост товарного импорта в отчетный период по госсектору связан с закупкой Госнефтефондом республики и доставкой в Азербайджан крупной партии золотых слитков.

В целом, из импортированных за отчетный период товаров 15,5% поступило из России, 11,6% - Швейцарии, 11,1% - Турции, 9,3% - Китая, 6,3% - США, 4,9% - Германии, 3,8% - Канады.

По состоянию на 30 сентября 2019 года в активах ГНФАР имеется 100,66 тонн золота (3 млн 236 тыс. 233,233 тройских унций).

Н.Аббасова

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Тэги: ИМПОРТ, ТОВАРНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]