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Дальнее зарубежье 13.11.2019 18:13

В Афганистане приостановлен пересчет голосов избирателей по итогам сентябрьских президентских выборов

Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана приостановила процесс пересчета голосов избирателей по итогам президентских выборов, прошедших в стране 28 сентября.

"Процесс пересчета голосов избирателей приостановлен для оценки жалоб кандидатов в президенты, политических партий и организаций гражданского общества", - говорится в сообщении НИК, опубликованном на ее сайте в среду.

По информации НИК, приостановка процесса подсчета голосов приведет к очередному переносу даты объявления итогов выборов.

Пересчет голосов, который начался в понедельник, вызвал недовольство 10 из 18 зарегистрированных кандидатов в президенты. В воскресенье, выступая на собрании в зале Лойя Джирга в Кабуле действующий премьер и кандидат в президенты Абдулла Абдулла призвал избирательную комиссию признать недействительными почти 300 000 голосов, которые не прошли биометрической проверки или были выбраны вне допустимого срока в день выборов.

Согласно инструкции самой НИК, бюллетени, не имеющие биометрического подтверждения, не подлежат рассмотрению и должны считаться недействительными. Однако руководство комиссии не смогло внятно объяснить кандидатам в президенты, с какой целью они включили такие бюллетени в процесс пересчета. Абдулла заявил, что это решение НИК противоречит избирательному законодательству и процедурам, принятым самой НИК.

"Существует явная попытка узаконить мошенничество и включить в него голоса, не прошедшие биометрическую проверку", - заявил Абдулла.

Он призывал немедленно прекратить пересчет и начать обсуждение в присутствии FEFA (Free and Fair Election Forum of Afghanistan - ИФ), TEFA (Transparent Election foundation of Afghanistan - ИФ), международных наблюдателей и средств массовой информации для урегулирования нерешенных вопросов.

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Тэги: ФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ПЕРЕСЧЕТ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]