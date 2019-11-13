Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8725 RUR   0.0265 GBR   2.1844 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.80 -0.06 Brent 62.06 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.11.2019 15:41

Турция будет проводить твердую линию при выдворении задержанных террористов в страны происхождения - глава МВД

Турция намерена выдворять иностранных террористов в те страны, откуда они прибыли, вне зависимости от готовности властей этих государств, заявили в Анкаре.

"Возвращаем всех без разбору. Турция придерживается четкой позиции по данному вопросу. Никаких уступок быть не может. Государства обязаны принимать выходцев из числа террористов ИГИЛ ", - сказал в среду журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу, которого цитируют турецкие СМИ.

Турецкий министр поблагодарил Германию и Нидерланды за конструктивную позицию по данному вопросу.

"Вечером 12 ноября Германия и Нидерланды заявили о готовности принять террористов и членов их семей, содержащихся как в тюрьмах Турции, так и на сирийской территории - в Рас-эль-Айне, Телль-Абъяде, Джераблусе и Аазазе", - сказал министр.

Он призвал другие страны последовать примеру этих двух государств.

"Отношение к террористам должно быть единым у всех стран. Турция - не гостиница для террористов - выходцев из других стран", - подчеркнул Сойлу.

В минувший понедельник Анкара начала выдворять на родину иностранных террористов. В течение суток из Турции были высланы три иностранных террориста из США, Дании и Германии.

Готовится депортация 11 террористов во Францию.

14 ноября планируется выдворение семи террористов - выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

По данным МВД, в Турции содержатся под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГИЛ из 40 стран, включая Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ВЫДВОРЕНИЕ, МВД


Похожие новости


Эрдоган: террористы все еще не покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии Курды начали отпускать на свободу пленных террористов ИГ - Эрдоган Эрдоган рассказал Трампу о возможностях Турции бороться с ИГ в Сирии - СМИ В Турции перехватили группу из пяти террористов, перевозивших в автомобиле 250 кг взрывчатки Эрдоган предупреждает Молдавию о попытках "турецких террористов" проникнуть в ее госструктуры В Турции задержали пятерых подозреваемых в связях с ИГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]