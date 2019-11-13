Турция будет проводить твердую линию при выдворении задержанных террористов в страны происхождения - глава МВД

Турция намерена выдворять иностранных террористов в те страны, откуда они прибыли, вне зависимости от готовности властей этих государств, заявили в Анкаре.
"Возвращаем всех без разбору. Турция придерживается четкой позиции по данному вопросу. Никаких уступок быть не может. Государства обязаны принимать выходцев из числа террористов ИГИЛ ", - сказал в среду журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу, которого цитируют турецкие СМИ.
Турецкий министр поблагодарил Германию и Нидерланды за конструктивную позицию по данному вопросу.
"Вечером 12 ноября Германия и Нидерланды заявили о готовности принять террористов и членов их семей, содержащихся как в тюрьмах Турции, так и на сирийской территории - в Рас-эль-Айне, Телль-Абъяде, Джераблусе и Аазазе", - сказал министр.
Он призвал другие страны последовать примеру этих двух государств.
"Отношение к террористам должно быть единым у всех стран. Турция - не гостиница для террористов - выходцев из других стран", - подчеркнул Сойлу.
В минувший понедельник Анкара начала выдворять на родину иностранных террористов. В течение суток из Турции были высланы три иностранных террориста из США, Дании и Германии.
Готовится депортация 11 террористов во Францию.
14 ноября планируется выдворение семи террористов - выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.
По данным МВД, в Турции содержатся под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГИЛ из 40 стран, включая Россию.
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