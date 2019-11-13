В Азербайджане в январе-сентябре подорожали около 360 видов товаров и услуг – Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составила 2,6% против 1,8% на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составила 2,6% против 1,8% на конец 2018 года", - отметили в Центробанке.
По данным ЦБА, в январе-сентябре 2019 года из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 119 товарам и услугам, по 42 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 359 видам товаров и услуг.
При этом по 55% товаров, по которым зафиксирована инфляция, рост цен не превысил 2%.
ЦБА в отчетном периоде провел опрос среди 4,25 тыс. домохозяйств, посвященный инфляционным ожиданиям. «Согласно данным опроса, 41,2% респондентов считают, что в последующие 12 месяцев темпы инфляции сохранятся, 37,2% - рост цен будет более медленный, 17,1% - потребительские цены останутся на текущем уровне, 2,1% ожидают снижение инфляции», - подчеркнули в банке.
При этом согласно последним прогнозам Центробанка, рост цен в Азербайджане будет на уровне (+/-2) 4%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на 2019 год прогнозируется на уровне 3,2%.
Н. Аббасова
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