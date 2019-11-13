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СНГ 13.11.2019 18:04

Россия желает сохранения стабильности в Молдавии после отставки правительства

Посольство России в Кишиневе высказалось за сохранение стабильности в Молдавии после того, как накануне правительство страны было отправлено в отставку.

"Посольство РФ в республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - говорится в сообщении посольства, распространенном в среду.

Накануне посольство США в Молдавии назвало досадной отставку правительства премьер-министра Майи Санду, подчеркнув, что "приоритеты США в отношениях с Молдавией не изменились". Кроме того, главы дипломатических миссий Евросоюза и США в Кишиневе Петер Михалко и Дерек Хоган выразили озабоченность политической обстановкой в Молдавии и ее влиянием на инвестиционный климат.

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку парламентом 12 ноября, за это проголосовали 63 из 101 депутата. Таким образом прекратило существование парламентское большинство, созданное в июне депутатами пропрезидентской партии социалистов и правого блока ACUM.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]