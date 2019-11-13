Россия желает сохранения стабильности в Молдавии после отставки правительства

Посольство России в Кишиневе высказалось за сохранение стабильности в Молдавии после того, как накануне правительство страны было отправлено в отставку.

"Посольство РФ в республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - говорится в сообщении посольства, распространенном в среду.

Накануне посольство США в Молдавии назвало досадной отставку правительства премьер-министра Майи Санду, подчеркнув, что "приоритеты США в отношениях с Молдавией не изменились". Кроме того, главы дипломатических миссий Евросоюза и США в Кишиневе Петер Михалко и Дерек Хоган выразили озабоченность политической обстановкой в Молдавии и ее влиянием на инвестиционный климат.

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку парламентом 12 ноября, за это проголосовали 63 из 101 депутата. Таким образом прекратило существование парламентское большинство, созданное в июне депутатами пропрезидентской партии социалистов и правого блока ACUM.