Пресс-релиз

18 ноября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится тематический вебинар «Михаил Юрьевич Лермонтов (205 лет со дня рождения)», материалы которого представлены фондом Президентской библиотеки России.

Вебинар расскажет об обладателе редкого поэтического дара – Михаиле Лермонтове, которого современники сравнивали с Байроном и пророчили блестящее литературное будущее. Особенности натуры великого русского поэта, погибшего в период самого расцвета его жизни и таланта, будут освещены при помощи биографических очерков, сочинений, литературной критики, публикаций из старой периодики, рисунков Лермонтова и других материалов.

Начало – 11.00

Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Заместитель руководителя

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике А.И. Каламин