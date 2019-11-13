Замначальника Генштаба ВС РФ Чайко возглавил российскую группировку в Сирии

Новым командующим российской группировкой в Сирии стал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко, который сменил на этой должности командующего ВДВ Андрея Сердюкова, сообщают "Ведомости".

"В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.

Источник издания, близкий к Минобороны, уточнил, что кадровые перестановки произошли в сентябре и связаны с окончанием срока командировки Сердюкова.

Российские военные ранее подтвердили возвращение командующего в Россию. На прошлой неделе департамент информации Минобороны РФ сообщал, что генерал-полковник Сердюков посетил гвардейское Ивановское воздушно-десантное соединение в ходе рабочей поездки.

Командующий ВДВ возглавлял российскую группировку сил с апреля 2019 года. Сменивший его генерал-лейтенант Чайко ранее также проходил службу в Сирии, занимая в начале кампании должность начальника штаба.

"Сейчас его основной задачей является работа, связанная с соблюдением российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии, где размещена зона проведения турками операции "Источник мира", - пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к российскому Генштабу источник.