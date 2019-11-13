Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8725 RUR   0.0265 GBR   2.1844 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.80 -0.06 Brent 62.06 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.11.2019 17:42

Замначальника Генштаба ВС РФ Чайко возглавил российскую группировку в Сирии

Новым командующим российской группировкой в Сирии стал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко, который сменил на этой должности командующего ВДВ Андрея Сердюкова, сообщают "Ведомости".

"В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.

Источник издания, близкий к Минобороны, уточнил, что кадровые перестановки произошли в сентябре и связаны с окончанием срока командировки Сердюкова.

Российские военные ранее подтвердили возвращение командующего в Россию. На прошлой неделе департамент информации Минобороны РФ сообщал, что генерал-полковник Сердюков посетил гвардейское Ивановское воздушно-десантное соединение в ходе рабочей поездки.

Командующий ВДВ возглавлял российскую группировку сил с апреля 2019 года. Сменивший его генерал-лейтенант Чайко ранее также проходил службу в Сирии, занимая в начале кампании должность начальника штаба.

"Сейчас его основной задачей является работа, связанная с соблюдением российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии, где размещена зона проведения турками операции "Источник мира", - пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к российскому Генштабу источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГРУППИРОВКА, КОМАНДУЮЩИЙ


Похожие новости


Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган Турецкие СМИ сообщили о российских авиударах в сирийском Идлибе Эрдоган намерен вскоре обсудить Сирию с Путиным РФ и США вряд ли договорятся по северо-востоку Сирии - Лавров США пытаются "поживиться" нефтяными месторождениями Сирии - Рябков Курды в Сирии отошли на 30 км от турецкой границы, выполнив условия меморандума - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]