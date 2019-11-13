Cosco планирует вложить около $1 млрд в греческий порт Пирей

Китайская Cosco Group планирует инвестировать около $1 млрд в греческий порт Пирей для того, чтобы превратить его в основное место для получения китайского экспорта в Европе, сообщает The Wall Street Journal.
"По нашим ожиданиям, он станет самым загруженным портом в Средиземноморье в следующем году, - заявил представитель китайской компании. - Пирей растет как ни один порт в Европе".
По его прогнозу, перевалка может достигнуть 5,5 млн стандартных 20-футовых контейнеров.
В 2018 году греческий порт обработал 4,39 млн контейнеров, что на 18,5% превысило показатель предыдущего года. В настоящее время Пирей является третьим по загруженности в Средиземном море, уступая испанским Валенсии и Альхесирасу.
Cosco намерена вложить $660 млн в развитие порта. Кроме того, компания возобновила переговоры относительно возможности постройки четвертого контейнерного терминала в порту, которое правительство Греции ранее не поддерживало. Руководство китайской компании рассчитывает на одобрение этого проекта с инвестициями примерно в $300 млн в следующем году.
Греция имеет географическое преимущество, находясь на перекрестке путей между Европой, Азией и Африкой. Торговые маршруты между Европой и Азией являются самыми загруженными в мире.
С 2009 года один из ведущих портовых операторов мира Cosco использует Пирей, расположенный рядом с Афинами основной порт страны, в качестве хаба для перевалки контейнерных грузов для Юго-Восточной Европы. Сюда поставляются выпущенные в Азии товары таких компаний, как американская Hewlett-Packard Co. и китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.
За это время Cosco сделала Пирей, ранее находившийся в государственной концессии, одним из десяти крупнейших контейнерных портов в Европе, увеличив его пропускную способность в восемь раз.
В 2016 году Cosco купила контрольный пакет (51%) акций порта. Согласно условиям соглашения, китайская компания через пять лет получит еще 16% Пирея в случае инвестиций в развитие порта в размере не менее 350 млн евро.
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