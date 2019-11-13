Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8725 RUR   0.0265 GBR   2.1844 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.80 -0.06 Brent 62.06 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.11.2019 18:47

Cosco планирует вложить около $1 млрд в греческий порт Пирей

Китайская Cosco Group планирует инвестировать около $1 млрд в греческий порт Пирей для того, чтобы превратить его в основное место для получения китайского экспорта в Европе, сообщает The Wall Street Journal.

"По нашим ожиданиям, он станет самым загруженным портом в Средиземноморье в следующем году, - заявил представитель китайской компании. - Пирей растет как ни один порт в Европе".

По его прогнозу, перевалка может достигнуть 5,5 млн стандартных 20-футовых контейнеров.

В 2018 году греческий порт обработал 4,39 млн контейнеров, что на 18,5% превысило показатель предыдущего года. В настоящее время Пирей является третьим по загруженности в Средиземном море, уступая испанским Валенсии и Альхесирасу.

Cosco намерена вложить $660 млн в развитие порта. Кроме того, компания возобновила переговоры относительно возможности постройки четвертого контейнерного терминала в порту, которое правительство Греции ранее не поддерживало. Руководство китайской компании рассчитывает на одобрение этого проекта с инвестициями примерно в $300 млн в следующем году.

Греция имеет географическое преимущество, находясь на перекрестке путей между Европой, Азией и Африкой. Торговые маршруты между Европой и Азией являются самыми загруженными в мире.

С 2009 года один из ведущих портовых операторов мира Cosco использует Пирей, расположенный рядом с Афинами основной порт страны, в качестве хаба для перевалки контейнерных грузов для Юго-Восточной Европы. Сюда поставляются выпущенные в Азии товары таких компаний, как американская Hewlett-Packard Co. и китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.

За это время Cosco сделала Пирей, ранее находившийся в государственной концессии, одним из десяти крупнейших контейнерных портов в Европе, увеличив его пропускную способность в восемь раз.

В 2016 году Cosco купила контрольный пакет (51%) акций порта. Согласно условиям соглашения, китайская компания через пять лет получит еще 16% Пирея в случае инвестиций в развитие порта в размере не менее 350 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГРЕЦИЯ, ПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]