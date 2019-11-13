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13.11.2019 16:29

Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 5 млн манатов на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Евлах.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕГИОН, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]