Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 5 млн манатов на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Евлах.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А.Азизов