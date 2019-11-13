Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 5 млн манатов на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Евлах.
Распоряжение президента Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
А.Азизов
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