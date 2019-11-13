Обстановка в Ливане вызывает обеспокоенность, ЕС призывает не допускать насилия - представитель Могерини

В Европейском союзе с большой обеспокоенностью наблюдают за событиями в Ливане, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Мы неоднократно призывали (стороны конфликта - ИФ) к максимальной сдержанности, которая по-прежнему необходима", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
Она отметила неотложную настоятельность формирования нового ливанского правительства и проведения всех назревших реформ.
"Необходимо также, чтобы в этом контексте гражданское общество было вовлечено в инклюзивный диалог", - продолжила Коцьянчич.
"Насилие совершенно недопустимо", - подчеркнула представитель Могерини.
Она выразила сожаление в связи с сообщениями о первых жертвах протестных столкновений в Ливане.
Антиправительственные протесты в Ливане начались 17 октября. Демонстранты требуют экономических и политических реформ на фоне усугубляющегося экономического кризиса.
Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.
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