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Дальнее зарубежье 13.11.2019 18:30

Обстановка в Ливане вызывает обеспокоенность, ЕС призывает не допускать насилия - представитель Могерини

В Европейском союзе с большой обеспокоенностью наблюдают за событиями в Ливане, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы неоднократно призывали (стороны конфликта - ИФ) к максимальной сдержанности, которая по-прежнему необходима", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она отметила неотложную настоятельность формирования нового ливанского правительства и проведения всех назревших реформ.

"Необходимо также, чтобы в этом контексте гражданское общество было вовлечено в инклюзивный диалог", - продолжила Коцьянчич.

"Насилие совершенно недопустимо", - подчеркнула представитель Могерини.

Она выразила сожаление в связи с сообщениями о первых жертвах протестных столкновений в Ливане.

Антиправительственные протесты в Ливане начались 17 октября. Демонстранты требуют экономических и политических реформ на фоне усугубляющегося экономического кризиса.

Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.

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Тэги: ЕС, ЛИВАН, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]