В Венеции сообщают о серьезном ущербе достопримечательностям в результате сильнейшего за 50 лет наводнения

В результате наводнения в Венеции затопило исторические здания, в городе все еще наблюдается высокий уровень воды, сообщают в среду итальянские СМИ.

В связи с потопом в Венеции закрыли все школы. Некоторые из них также затопило. Движения главного транспорта в городе - речных трамваев - ограничили, они останавливаются только на основных пристанях.

СМИ отмечают, что на улицах города малолюдно, но некоторые туристы все же фотографируются на затопленных городских площадях.

Затопило, в частности, центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.

"Собор Святого Марка понес тяжелый урон, как и весь город и острова", - написал мэр в Twitter.

Также пострадал один из самых известных в Италии оперных театров "Ла Фениче". Вода проникла в служебные помещения, и в театре перестала работать противопожарная система, нарушена подача электричества.

Вода залила первый этаж отеля "Гритти", роскошной гостиницы сети Marriott, выходящей на Гранд-канал. В этой гостинице во время поездок в Венецию любил останавливаться писатель Эрнест Хемингуэй.

Пострадал от стихии и центр прогнозирования и оповещения о приливах, который должен сообщать жителям и гостям города о затоплениях. Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия. В связи с этим всю информацию центр распространяет исключительно через соцсети.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте пообещал посетить Венецию в среду, чтобы лично оценить ущерб.

"Этим вечером я буду в тяжело пострадавшей из-за ненастья Венеции. Я хочу на месте оценить урон и оценить положение", - написал Конте в Twitter.

Глава области Венето Лука Дзайя сообщил, что под водой находится 80% города. Утром в среду уровень воды в городе составил 144 см.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.