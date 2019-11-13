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СНГ 13.11.2019 19:51

Президент Молдавии решил выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, так как парламентские партии придерживаются противоположных позиций.

"Я услышал мнение всех фракций. Как я уже говорил, после отставки правительства есть два варианта развития событий: или новая коалиция партии социалистов с блоком ACUM, которые сформируют новое правительство, или досрочные выборы. Как вариант - утверждение миноритарного правительства во главе с премьер-министром, которого предложит президент", - сказал Додон в среду на пресс-конференции после консультаций с фракциями.

"Я понял, что партия социалистов и блок ACUМ придерживаются прямо противоположных позиций. ACUM занимает неконструктивную позицию, предлагая то же правительство и того же премьер-министра, которое было отправлено в отставку накануне. Это - та же политика ультиматумов Майи Санду, которая привела к отставке правительства", - заявил Додон.

Президент высказался против досрочных выборов, в связи с чем будет предлагать своего кандидата на пост премьер-министра. "Мы не можем оставлять страну надолго без правительства. Напоминаю, что в настоящее время ответственность за ситуацию в стране лежит на действующем правительстве. Я дождусь официальной реакции партий на предложения друг друга. После этого я выдвину кандидата на пост премьера. Если он получит вотум доверия - будет кабинет министров. Если нет - будут досрочные выборы. Ответственность за них должны взять на себя Майя Санду и блок ACUM, которые спровоцировали этот политический кризис", - заявил Додон.

Накануне правительство Молдавии во главе с Санду было отправлено в отставку на заседании парламента. В стране возник новый политический кризис, так как распалось парламентское большинство. В среду Додон провел первые консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра и формирования нового правительства. Ранее он заявил, что может предложить на пост премьер-министра своего советника Иона Кику.

Партия социалистов на консультациях поддержала позицию Додона и предложила ACUM создать новое парламентское большинство и сформировать правительство. При этом социалисты настаивали на других условиях формирования коалиции, новом составе правительства и новом премьер-министре. ACUM заявил, что придерживается прежней программы и состава правительства, а также кандидатуры Майи Санду на пост премьер-министра. Фракция Демпартии не выразила готовность к созданию коалиций, но допустила поддержку предложенного президентом и социалистами миноритарного правительства.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ, ПРЕЗИДЕНТ


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