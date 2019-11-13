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США до конца ноября могут провести испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия

Соединенные Штаты могут в предстоящие две недели провести испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, сообщило в среду американское военное издание Defense News.

Ожидается, что будет испытана ракета с потенциальной дальностью примерно 3000-4000 км.

Это будет первое испытание оружия такого типа с тех пор, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Издание отмечает, что еще на минувшей неделе официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер отказался подтвердить или опровергнуть проведение испытания в ноябре. "Я не могу предоставить какие-либо подробности о дате, времени или месте проведения предстоящего испытания", - сказал американский военный.

На ежегодной конференции Defense News в сентябре заместитель помощника министра обороны США по политике в области ядерной и противоракетной обороны Роберт Суфер сообщил, что Пентагон уже готов к этому испытанию. "Я полагаю, что до конца года будет проведено испытание баллистической ракеты", - сказал тогда он.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из Договора о РСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Американские власти подчеркнули, что не планируют создавать такие системы, способные нести ядерные боезаряды. Но, как заявил министр обороны Марк Эспер, Пентагон "будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и создания более широкого выбора возможностей для нанесения вооруженными силами удара с использованием обычного оружия".

В августе США уже провели испытание варианта крылатой ракеты "Томагавк" наземного базирования, запущенной из системы вертикального пуска Mark 41.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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