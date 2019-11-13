Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8725 RUR   0.0265 GBR   2.1844 TRY   0.2943

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.80 -0.06 Brent 62.06 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.11.2019 20:31

В ситуации с импичментом Трампа "очень много всего надуманного" - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не дело Кремля" комментировать предстоящие открытые слушания в Конгрессе США по импичменту Дональда Трампа.

"Это абсолютно не наше дело. Не хотели бы вообще это комментировать", - сказал Песков в среду журналистам.

По его словам, в ситуации, связанной с импичментом Трампа, "очень много всего надуманного".

"Вы знаете различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было ничтожно мало всего, что имело бы отношение к реальности", - подчеркнул Песков.

В среду в США должны начаться первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. На слушаниях в комитете по разведке США выступит временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Оба уже давали показания в закрытом режиме. Они выражали обеспокоенность в связи с попытками администрации США надавить на Украину, чтобы ее власти инициировали расследование в отношении вероятного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Байденов, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В администрации президента США активно готовятся к предстоящим открытым слушаниям, планируя агрессивную стратегию взаимодействия со СМИ по этой теме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

Белый дом будет "давать агрессивный отпор на ТВ, по радио и в печатной прессе, при помощи цифровых ресурсов", в том числе, в твиттере, сообщили телеканалу в Белом доме.

В команду администрации, ответственную за реакцию на слушания, войдут специалисты пресс-службы, а также юридического департамента. Ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление по итогам слушаний.

Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору, сообщает телеканал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТРАМП


Похожие новости


Моралес не запрашивал убежища в РФ - Песков Проект "Северный поток 2" мог быть реализован и без согласия Дании - Песков Песков: если курды не отойдут вглубь Сирии, они окажутся "один на один" с турками, россияне и сирийцы не будут их разделять Песков: переговоры Путина и Эрдогана будут сложные и небыстрые В Кремле удивились стилистике письма Трампа Эрдогану РФ надеется, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна целесообразности обеспечения безопасности Анкары - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]