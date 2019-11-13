В Иране заявляют, что технически готовы к обогащению урана до уровня в 20% в Фордо

Иранские специалисты располагают всем необходимым, чтобы, если это потребуется, обогащать уран до уровня в 20% в Фордо, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на руководство этого объекта.
Специалисты заверили, что работа центрифуг по обогащению урана проходит без перебоев, а в дальнейшем на Фордо планируется доставить дополнительные центрифуги.
"Вся работа в Фордо проводится иранскими экспертами. Единственное исключение - это сотрудничество с Россией по стабильным изотопам", - заявил директор Фордо. Он пояснил, что данное направление "требует гораздо более глубоких знаний, а у нас нет опыта работы в данной сфере".
Ранее в ноябре сообщалось, что Тегеран после возобновления работ на заводе Фордо стал производить больше низкообогащенного урана.
"Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 кг суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", - сказал глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбара Салехи.
Ранее Тегеран производил порядка 450 грамм низкообогащенного урана в день, отмечало Associated Press. По данным СМИ, такое количество низкообогащенного урана Иран производил два месяца назад.
Иран возобновил работы на заводе Фордо на прошлой неделе в рамках четвертого сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке. Иран утверждает, что может отказаться от всех шагов, если страны Европы помогут ему в продаже нефти, попавшей под американские санкции.
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