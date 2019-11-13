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13.11.2019 20:47

В Иране заявляют, что технически готовы к обогащению урана до уровня в 20% в Фордо

Иранские специалисты располагают всем необходимым, чтобы, если это потребуется, обогащать уран до уровня в 20% в Фордо, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на руководство этого объекта.

Специалисты заверили, что работа центрифуг по обогащению урана проходит без перебоев, а в дальнейшем на Фордо планируется доставить дополнительные центрифуги.

"Вся работа в Фордо проводится иранскими экспертами. Единственное исключение - это сотрудничество с Россией по стабильным изотопам", - заявил директор Фордо. Он пояснил, что данное направление "требует гораздо более глубоких знаний, а у нас нет опыта работы в данной сфере".

Ранее в ноябре сообщалось, что Тегеран после возобновления работ на заводе Фордо стал производить больше низкообогащенного урана.

"Я полагаю, что в общем, речь идет о 5,5 кг суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", - сказал глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

Ранее Тегеран производил порядка 450 грамм низкообогащенного урана в день, отмечало Associated Press. По данным СМИ, такое количество низкообогащенного урана Иран производил два месяца назад.

Иран возобновил работы на заводе Фордо на прошлой неделе в рамках четвертого сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке. Иран утверждает, что может отказаться от всех шагов, если страны Европы помогут ему в продаже нефти, попавшей под американские санкции.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]