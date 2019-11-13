Минтруд планирует за 2-3 года завершить выдачу квартир инвалидам Карабахской войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана намерено в ближайшие 2-3 года завершить обеспечение квартирами членов семей-шехидов и инвалидов Карабахской войны, заявил глава ведомства Сахиль Бабаев.
«В текущем году мы планируем увеличить число выданных квартир до 934. После этого в нашем списке останется около 3 тыс. человек, которые должны получить жилье. Надеемся в течение следующих 2-3 лет завершить этот процесс», - сказал Бабаев в среду на пленарном заседании Милли меджлиса.
По его словам, в 2018 году указанной категории граждан было предоставлено 626 новых квартир.
«Таким образом, в Азербайджане семьи-шехидов и инвалиды Карабахской войны до сих пор получили 6,654 тыс. квартир», - добавил он.
А.Мамедов
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