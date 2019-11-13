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Социум 13.11.2019 17:29

Минтруд планирует за 2-3 года завершить выдачу квартир инвалидам Карабахской войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана намерено в ближайшие 2-3 года завершить обеспечение квартирами членов семей-шехидов и инвалидов Карабахской войны, заявил глава ведомства Сахиль Бабаев.

«В текущем году мы планируем увеличить число выданных квартир до 934. После этого в нашем списке останется около 3 тыс. человек, которые должны получить жилье. Надеемся в течение следующих 2-3 лет завершить этот процесс», - сказал Бабаев в среду на пленарном заседании Милли меджлиса.

По его словам, в 2018 году указанной категории граждан было предоставлено 626 новых квартир.

«Таким образом, в Азербайджане семьи-шехидов и инвалиды Карабахской войны до сих пор получили 6,654 тыс. квартир», - добавил он.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ИНВАЛИДЫ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]