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Транспорт и связь 13.11.2019 17:46

АЖД планирует в 2020г начать строительство ж/д Баку-Ялама

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют в 2020 году начать строительство железной дороги Баладжары (в Баку –ИФ) - Ялама, заявил глава общества Джавид Гурбанов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял Гурбанова, с которым обсудил проекты, реализуемые АЖД для развития отечественного железнодорожного транспорта, сообщает сайт главы государства.

«Протяженность железной дороги Баладжары-Ялама составляет 348 км. Строительство первого участка этой дороги начнем, скорее всего, в декабре 2019 года или в январе следующего года. Бюджет проекта уже определен. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитов от Всемирного банка и Французского агентства развития», – сказал Гурбанов.

По его словам, для строительства ж/д Баладжары-Ялама также используются бюджетные средства. За счет бюджетных средств уже построены 5 подстанций, проложены электрические линии и линии связи, а также фиброоптические кабели.

По словам главы АЖД строительство части железной дороги (за счет госсредств - ИФ) начнется в 2020 году и займет два года.

Президент Алиев в ходе беседы отметил необходимость ускорения строительства железной дороги из Баку до Яламы «в первую очередь, в связи с реализацией проекта создания транспортного коридора Север-Юг».

Кроме того, глава государства указал на необходимость прокладки железной дороги в Гусарский район (на границе с РФ – ИФ), также являющийся курортной зоной, и дал руководителю АЖД соответствующие поручения.

Железная дорога Баку-Ялама является частью транспортного коридора "Север-Юг". С учетом ожиданий перевозки по данному коридору больших объемов грузов правительство Азербайджана приняло решение осуществить реконструкцию железных дорог Баку-Ялама и Баку-Астара (граница с Ираном).

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Как сообщалось ранее, Французское агентство развития выделит Азербайджану кредит в размере 112,5 млн евро на этот проект. Кроме этого, в настоящее время правительство Азербайджана и Всемирный банк уточняет кредит на строительство ж/д до Ялама.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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