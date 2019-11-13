ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами не-ОПЕК в 2020г

ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель, в следующем году, передает агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.
"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020г, особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.
"Я с нетерпением жду очень успешной конференции ОПЕК в декабре. Нам комфортно", - сказал Баркиндо.
Генсек организации заметил, что некоторые американские компании предупредили о замедлении роста добычи сланцевой нефти в США в 2020 году, с предполагаемым увеличением на 300-400 тыс. баррелей в день. Компании, добывающие сланцевую нефть, находятся под давлением фондового рынка на предмет сдерживания затрат и увеличения возврата вложенных средств инвесторам, отмечает агентство.
Между тем, в своем октябрьском ежемесячном отчете ОПЕК прогнозировала, что в 2020 году добыча сланцевой нефти в США (сланцевая нефть, а также газоконденсат, добываемый вместе со сланцевым газом) вырастет с 11,7 млн б/с в 2019 году до 13,2 млн баррелей в сутки (из них 8,72 млн б/с составит добыча именно нефти). А уже в прогнозе до 2040 года, опубликованном 5 ноября, ОПЕК спрогнозировала, что этот показатель увеличится с 12 млн б/с до 13,8 млн б/с, из них 9,2 млн б/с придется на сланцевую нефть.
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