Нефть перешла к росту на заявлениях генсека ОПЕК, Brent на уровне $62,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на новостях о том, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,36 (на 0,58%) - до $62,42 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются на $0,48 (на 0,85%) - до $57,28 за баррель.
ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель, в следующем году, передало агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.
"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 г., особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.
Генсек организации заметил, что некоторые американские компании предупредили о замедлении роста добычи сланцевой нефти в США в 2020 году, с предполагаемым увеличением на 300-400 тыс. баррелей в день. Компании, добывающие сланцевую нефть, находятся под давлением фондового рынка на предмет сдерживания затрат и увеличения возврата вложенных средств инвесторам, отмечает агентство.
Поддержку котировкам также оказывают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который сказал, что регулятор считает "наиболее вероятным устойчивый рост экономической активности".
Цены на нефть снижались в течение дня на ослаблении оптимизма по поводу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.
Инвесторов разочаровала речь президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке, поскольку он не уточнил деталей относительно того, как будет урегулированы противоречия с Китаем, пишет Bloomberg.
Трамп сказал, что Штаты повысят пошлины на продукцию из Китая, если стороны не достигнут первого этапа торгового соглашения.
"Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - сказал он в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. - Они могут быть подняты очень существенно".
Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова Bloomberg.
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