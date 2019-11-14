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Дальнее зарубежье 14.11.2019 11:16

Помпео поздравил сенатора Аньес с вступлением в должность временного президента Боливии

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил боливийского сенатора Жанин Аньес, объявившую себя исполняющим обязанности главы государства, и выразил готовность к совместной работе.

"Соединенные Штаты приветствуют боливийского сенатора Жанин Аньес за то, что она выступила в качестве временного президента государства, чтобы провести свой народ через этот демократический переходный период в соответствии с Конституцией Боливии и принципами Межамериканской Демократической Хартии", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.

Согласно ему, США "с нетерпением ожидают совместной работы с организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, готовящимся, как можно скорее, провести свободные и справедливые выборы".

"Мы призываем все стороны защищать демократию в предстоящие недели и воздерживаться от насильственных действий против сограждан и их собственности", - добавил госсекретарь.

Аньес во вторник (в ночь на среду по московскому времени) приняла полномочия временного главы боливийского государства.

После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Моралеса в зале не было, а именно они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки президента.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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Тэги: США, БОЛИВИЯ, ПОМПЕО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]