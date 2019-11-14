Помпео поздравил сенатора Аньес с вступлением в должность временного президента Боливии

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил боливийского сенатора Жанин Аньес, объявившую себя исполняющим обязанности главы государства, и выразил готовность к совместной работе.
"Соединенные Штаты приветствуют боливийского сенатора Жанин Аньес за то, что она выступила в качестве временного президента государства, чтобы провести свой народ через этот демократический переходный период в соответствии с Конституцией Боливии и принципами Межамериканской Демократической Хартии", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.
Согласно ему, США "с нетерпением ожидают совместной работы с организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, готовящимся, как можно скорее, провести свободные и справедливые выборы".
"Мы призываем все стороны защищать демократию в предстоящие недели и воздерживаться от насильственных действий против сограждан и их собственности", - добавил госсекретарь.
Аньес во вторник (в ночь на среду по московскому времени) приняла полномочия временного главы боливийского государства.
После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.
При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Моралеса в зале не было, а именно они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки президента.
Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.
Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
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