Переговоры США и КНР вновь застопорились из-за расхождений по закупкам Китаем сельхозтоваров

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.
Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.
"Мы всегда можем остановить закупки, если ситуация ухудшится", - отметил источник.
Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.
По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.
Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.
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