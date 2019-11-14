США будут поддерживать боеготовность на Корейском полуострове, чтобы способствовать дипломатии - шеф Пентагона

Соединенные Штаты будут сохранять и наращивать состояние боеготовности на Корейском полуострове с целью обеспечения дипломатических усилий Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу", - сказал министр журналистам.
Он добавил, что "надо, чтобы дипломатия продолжала действовать(...), лучший путь вперед - это, если хотите, политическая договоренность".
Эспер отметил, что в настоящее время не рассматриваются вопросы возможного сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее или прекращения совместных с южанами военных учений.
В то же время он сказал, что США "будут более или менее корректировать программу военных учений в зависимости от того, что может потребоваться дипломатии".
Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев
Новый состав коллегии Минфина Азербайджана состоит из 13 человек
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
РФ и Казахстан согласовали объем беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов на 2020г
Компании из Азербайджана обсудят вопросы импорта продукции из России
Казахстан интересуется перевозкой грузов по ж/д Баку-Тбилиси-Карс в универсальных вагонах
Псевдорелигиозные лозунги используются в мире для совершения преступлений – президент Азербайджана
Пограничники Азербайджана выявили контрабанду около 25 кг наркотиков, задержан гражданин Ирана
Минтруд планирует за 2-3 года завершить выдачу квартир инвалидам Карабахской войны
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки