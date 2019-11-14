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Дальнее зарубежье 14.11.2019 11:01

США будут поддерживать боеготовность на Корейском полуострове, чтобы способствовать дипломатии - шеф Пентагона

Соединенные Штаты будут сохранять и наращивать состояние боеготовности на Корейском полуострове с целью обеспечения дипломатических усилий Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу", - сказал министр журналистам.

Он добавил, что "надо, чтобы дипломатия продолжала действовать(...), лучший путь вперед - это, если хотите, политическая договоренность".

Эспер отметил, что в настоящее время не рассматриваются вопросы возможного сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее или прекращения совместных с южанами военных учений.

В то же время он сказал, что США "будут более или менее корректировать программу военных учений в зависимости от того, что может потребоваться дипломатии".

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Тэги: США, КНДР, БОЕГОТОВНОСТЬ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]