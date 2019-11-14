Нидерланды снизят максимальную скорость на автомагистралях до 100 км в час

Правительство Нидерландов объявило в среду, что в стране будет снижена разрешенная максимальная скорость на автомагистралях до 100 км в час вместо нынешних 130 в дневное время с 6 утра до 19:00.

Как сообщил телеканал RTBF, эта мера осуществляется в рамках плана по ослаблению интенсивности автомобильных выхлопов.

Данное решение принимается в условиях оживленных дебатов, ведущихся в последние месяцы о том, как снизить в стране эмиссию окиси азота после заявления в мае нидерландского суда, что нынешняя политика правительства в этой области не соблюдает соответствующих правил Европейского союза.

Новое ограничение скорости в Нидерландах начнут применять с 2020 года. В Европе это будет самая низкая наряду с Кипром и Норвегией скорость.

В Бельгии эта новость из соседней страны оживила ведущуюся дискуссию о возможном снижении скорости на автомагистралях. Бельгия в Западной Европе, как и Испания, считается страной наибольшего числа смертельных ДТП. RTBF приводит такие данные: в Бельгии приходится 58 смертей в год на 1 тыс. км автомагистралей при средней по Евросоюзу цифре около 25 погибших.

Согласно расчетам бельгийского института дорожной безопасности, ограничение скорости до максимальной в 100 км в час позволило бы сохранить с десяток жизней каждый год и ощутимо сократить число серьезных дорожных происшествий. Однако институт признает сложность введения такой меры, так как сегодня более половины бельгийских водителей превышают установленную максимальную скорость в 120 км в час.

Телеканал сообщает данные о максимальной скорости по другим европейским странам.

В большинстве европейских стран максимальная скорость на автомагистралях разрешена в 130 км в час при хороших погодных условиях, в частности, во Франции, Люксембурге и Италии. В Испании и Португалии можно разгоняться до 120 км в час. В Великобритании - до 70 миль в час, то есть около 112 км, что примерно равно максимальной скорости в России или Швейцарии, где ограничение, как правило, составляет 110 км в час.

При этом в Польше и Болгарии планка установлена выше: 140 км в час. В Германии лимит не установлен, но рекомендуется не превышать 130 км в час.

В ряде стран, например, в Литве и Финляндии, ограничение скорости зависит от времени года: зимой запрещено ездить быстрее 100 км в час.