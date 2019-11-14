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Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие - доклад

В течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, детскую порнографию, насилие, а также которые содержали ненавистнические высказывания и информацию о наркоторговле, сообщается в докладе, распространенном этой соцсетью в среду.

Сообщается, что "в третьем квартале 2019 года мы (Facebook - ИФ) удалили около 11,6 млн единиц информации", содержащей детскую порнографию.

Также в третьем квартале 2019 года было удалено "около 4,4 млн единиц контента о наркоторговле" и "около 2,3 млн единиц контента о продажах огнестрельного оружия".

Более того, Facebook удаляет контент с демонстрацией и поощрением самоубийств. Так, за второй и третий квартал удалено около 4,5 млн единиц подобного контента.

В социальной сети также удаляется более 98% информации, связанной с пропагандой терроризма.

Кроме того, Facebook контролирует сообщения социальной сети Instagram и также удаляет единицы информации, противоречащие политике компании.

Сотрудники Facebook в то же время признают, что технологии по контролю за контентом "несовершенны", и "ошибки все же могут происходить".

В докладе подчеркивается, что соцсеть "будет продолжать инвестировать в автоматизированные методы борьбы с террористическим контентом", что "позволит повысить точность удаления контента" и поможет "одновременно защищать контент, в котором осуждается разжигание ненависти".

Facebook также пересматривает удаленную информацию с помощью автоматизированных систем во избежание ошибок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, FACEBOOK, КОНТЕНТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]