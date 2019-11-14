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Дальнее зарубежье 14.11.2019 11:45

Соглашение о прекращении огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступило в силу

В четверг утром вступило в силу достигнутое ранее между группировкой "Исламский джихад" и Израилем соглашение о прекращении огня, сообщило агентство Associated Press.

Агентство ссылается на заявление представителя группировки Мусаба аль-Берима, однако отмечает, что пока не получено подтверждение израильской стороны.

Аль-Берим сказал, что соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, основано на перечне требований, представленных "Исламским джихадом" в среду. Оно включает в себя отказ Израиля от уничтожения лидеров группировки.

Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.

В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.

Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]