В четверг утром вступило в силу достигнутое ранее между группировкой "Исламский джихад" и Израилем соглашение о прекращении огня, сообщило агентство Associated Press.
Агентство ссылается на заявление представителя группировки Мусаба аль-Берима, однако отмечает, что пока не получено подтверждение израильской стороны.
Аль-Берим сказал, что соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, основано на перечне требований, представленных "Исламским джихадом" в среду. Оно включает в себя отказ Израиля от уничтожения лидеров группировки.
Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.
В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.
Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.
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