Пограничники Азербайджана выявили контрабанду около 25 кг наркотиков, задержан гражданин Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала гражданина Ирана за контрабанду 24,785 кг наркотических средств.

«10 ноября недалеко от села Сым Астаринского района в лесу была обнаружена сумка черного цвета. При ее осмотре пограничниками были обнаружены 24,785 кг наркотических средств, в том числе 13,24 кг героина. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых на территории села задержан гражданин Ирана Азими Ахмед Аманулла, 1982 г.р., который и осуществил перевозку наркотиков на территорию Азербайджана», - говорится в сообщении ГПС.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

А.Азизов