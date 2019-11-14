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Финансы 14.11.2019 10:49

Банковская система Азербайджана в январе-сентябре имела значительный профицит ликвидности – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2019 года составляет 950 млн манатов.

"В январе-сентябре 2019 года Центробанк провел 40 депозитных аукционов и 40 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-сентябрь 2019 года.

По данным ЦБА, на конец сентября 2019 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 250 млн манатов, посредством размещения нот - 700 млн манатов. "Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней и 84 дня", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2019 года по сравнению с началом текущего года снизился на 44,4%.

Центробанк отмечает, что в отчетный период банковская система имела значительный профицит ликвидности. "Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком", - подчеркивается в обзоре.

А.Мамедов

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Тэги: ДЕПОЗИТЫ, НОТЫ, ОСТАТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]