Банковская система Азербайджана в январе-сентябре имела значительный профицит ликвидности – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2019 года составляет 950 млн манатов.
"В январе-сентябре 2019 года Центробанк провел 40 депозитных аукционов и 40 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-сентябрь 2019 года.
По данным ЦБА, на конец сентября 2019 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 250 млн манатов, посредством размещения нот - 700 млн манатов. "Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней и 84 дня", - подчеркивает ЦБА.
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2019 года по сравнению с началом текущего года снизился на 44,4%.
Центробанк отмечает, что в отчетный период банковская система имела значительный профицит ликвидности. "Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком", - подчеркивается в обзоре.
А.Мамедов
Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев
Новый состав коллегии Минфина Азербайджана состоит из 13 человек
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Псевдорелигиозные лозунги используются в мире для совершения преступлений – президент Азербайджана
Пограничники Азербайджана выявили контрабанду около 25 кг наркотиков, задержан гражданин Ирана
Минтруд планирует за 2-3 года завершить выдачу квартир инвалидам Карабахской войны
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Нидерланды снизят максимальную скорость на автомагистралях до 100 км в час
Соглашение о прекращении огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступило в силу
Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие - доклад
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки