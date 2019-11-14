Казахстан интересуется перевозкой грузов по ж/д Баку-Тбилиси-Карс в универсальных вагонах

Казахстан может наладить перевозку грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.

«Данный вопрос обсуждался в рамках заседания азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в октябре текущего года в Баку. В частности, казахстанская сторона отметила большой интерес со стороны грузоотправителей в Казахстане к маршруту БТК и сообщила о готовности обсудить перевозки по этому коридору в универсальных вагонах», - заявили в правительстве.

Кроме того, в ходе заседания казахстанская сторона предложила Азербайджану унифицировать портовые сборы для сухогрузов в рамках фидерного сообщения между Актау и Баку.

«В частности, азербайджанской стороне было предложено рассмотреть возможность корректировки портовых сборов в азербайджанских портах с сухогрузных (фидерных) судов, плавающих под флагом Казахстана до размера портовых сборов, взимаемых с судов, плавающих под азербайджанским флагом в порту Актау», - отметили в правительстве.

Для расширения сотрудничества транспортной сфере стороны также договорились о проведении в первом полугодии 2020 года очередного заседания азербайджано-казахстанской Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Как сообщалось, регулярное фидерное сообщение между Актау и Баку открылось в апреле 2019 года. Морским оператором данного проекта является ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Фидерные суда курсируют на еженедельной основе. Казахстан рассчитывает с запуском регулярного фидерного сообщения между Актау и Баку транспортировать до 75-100 тыс. контейнеров в год. Раньше контейнеры из казахстанских портов вывозились только паромами, а балкеры (разновидность сухогруза - ИФ) использовались, в основном, для поставок зерна и металла.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Н.Аббасова