Казахстан интересуется перевозкой грузов по ж/д Баку-Тбилиси-Карс в универсальных вагонах

Казахстан может наладить перевозку грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве Азербайджана.
«Данный вопрос обсуждался в рамках заседания азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в октябре текущего года в Баку. В частности, казахстанская сторона отметила большой интерес со стороны грузоотправителей в Казахстане к маршруту БТК и сообщила о готовности обсудить перевозки по этому коридору в универсальных вагонах», - заявили в правительстве.
Кроме того, в ходе заседания казахстанская сторона предложила Азербайджану унифицировать портовые сборы для сухогрузов в рамках фидерного сообщения между Актау и Баку.
«В частности, азербайджанской стороне было предложено рассмотреть возможность корректировки портовых сборов в азербайджанских портах с сухогрузных (фидерных) судов, плавающих под флагом Казахстана до размера портовых сборов, взимаемых с судов, плавающих под азербайджанским флагом в порту Актау», - отметили в правительстве.
Для расширения сотрудничества транспортной сфере стороны также договорились о проведении в первом полугодии 2020 года очередного заседания азербайджано-казахстанской Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Как сообщалось, регулярное фидерное сообщение между Актау и Баку открылось в апреле 2019 года. Морским оператором данного проекта является ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Фидерные суда курсируют на еженедельной основе. Казахстан рассчитывает с запуском регулярного фидерного сообщения между Актау и Баку транспортировать до 75-100 тыс. контейнеров в год. Раньше контейнеры из казахстанских портов вывозились только паромами, а балкеры (разновидность сухогруза - ИФ) использовались, в основном, для поставок зерна и металла.
Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.
Н.Аббасова
Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев
Новый состав коллегии Минфина Азербайджана состоит из 13 человек
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Псевдорелигиозные лозунги используются в мире для совершения преступлений – президент Азербайджана
Пограничники Азербайджана выявили контрабанду около 25 кг наркотиков, задержан гражданин Ирана
Минтруд планирует за 2-3 года завершить выдачу квартир инвалидам Карабахской войны
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Без дотаций из госбюджета в 2020г обойдутся бюджеты 39 городов и района Азербайджана
Нидерланды снизят максимальную скорость на автомагистралях до 100 км в час
Соглашение о прекращении огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступило в силу
Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие - доклад
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки