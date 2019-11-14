Компании из Азербайджана обсудят вопросы импорта продукции из России

Деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Московской области пройдет 20 ноября в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, во встрече примут участие представители крупнейших компаний из Азербайджана, которые специализируются на импорте и дистрибуции продуктов питания, кондитерских изделий, парфюмерной продукции, строительных материалов.

Представители азербайджанского бизнеса заинтересованы в закупке продуктов питания, напитков, кондитерских изделий, продукции из мяса и птицы, молочных продуктов, круп; сельскохозяйственного оборудования, инструментов и инвентаря; строительного оборудования и материалов; мебели для торговых и бизнес-центров; парфюмерных и косметических товаров; одежды и текстиля.

С азербайджанской стороны во встрече будут представлены компании: “GREEN STREAM" (пищевая промышленность), ARC CONSTRUCTION (строительство), Guzale (кондитерские изделия), Matanat A, "Aymar Company" LLC, AJ Arabia Enterprise" LLC (Парфюмерный дом), ИП Riza-zada Nargiz (магазины цветочной и подарочной продукции), Savvy Bureau LTD (магазин одежды), ООО "Фарко" (производитель и дистрибьютор снековой продукции - сухарики, попкорн, семечки, козинаки, козинаки в глазури и т.п.).

А.Азизов